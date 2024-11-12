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АТОР: протесты в Абхазии не влияют на туристический спрос

По данным туроператоров, беспорядки в Абхазии, возникшие 11 ноября и продолжившиеся 12 числа, не влияют на туристический спрос. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

«Вчера, 11 декабря, в Сухуме, столице Абхазии, прошли митинги и последующие задержания активистов. С утра наблюдаются трудности с пересечением Гумистинского моста (трасса в Россию), но всех, следующих в Сочи, пропускают. Текущие события в Абхазии не влияют на туристический спрос, отмечают туроператоры», – говорится в публикации.

Отмечается, что проблем у туристов нет, в частности, по той причине, что сезон в соседней республике почти закончился. Сухум как место отдыха пользуется популярностью у клиентов туроператоров летом, но никак не в ноябре, заявили в АТОР.

Немногочисленные организованные туристы в Абхазии сейчас сосредоточены в основном в Гагрском районе, в круглогодично работающих отелях. В Гагре протестов не зафиксировано, события в Сухуме на жизнь города не повлияли. Аннуляций и просьб о досрочном возвращении из Абхазии туроператоры сейчас не фиксируют.

«Ъ-Сочи» сообщал, что пропускной пункт «Адлер» работает штатно, несмотря на беспорядки в соседней республике. Вспышек увеличения турпотока из Абхазии не фиксируется.

Вячеслав Рыжков

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