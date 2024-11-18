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Двоих жителей Первоуральска задержали за дачу взятки сотруднику администрации

Следственный отдел по городу Первоуральск СУ СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело в отношении двух местных жителей, сообщили в пресс-службе регионального ведомства. Они обвиняются в преступдении по ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

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Фото: Пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

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Фото: Пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

По версии следствия, 14 ноября задержанные попытались передать взятку в крупном размере начальнику одного из структурных подразделений администрации городского округа Первоуральск. Взамен он должен был совершить действия в пользу коммерческой структуры подозреваемых. Сотрудник не принял незаконное денежное вознаграждение и сообщил о попытке подкупа в правоохранительные органы.

Подозреваемые были задержаны с поличным сотрудниками регионального управления ФСБ России. На данный момент обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков вернется в зону проведения СВО после вынесения приговора по делу о коррупции. Его обвиняют в получении взятки в размере 4 млн руб. за обеспечение госконтрактов на содержание дорог без проведения торгов.

Валерия Шестопалова

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