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Суд обязал «Пив&Ко» выплатить 50 тыс. руб. из-за шумного оборудования

Суд обязал владельца магазина «Пив&Ко» выплатить компенсацию морального вреда жительнице Екатеринбурга, которая пожаловалась на шум от холодильного оборудования в заведении, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Истец обратилась в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга с жалобой на шум из магазина «Пив&Ко» на ул. Ватутина и требованием устранить недостатки и компенсировать моральный вред. Она пояснила, что в ночное время конденсатор издает сильный шум, чем мешает спать. Источниками шума были холодильное оборудование, наружный блок генерации холода и кегератор в помещении магазина. Экспертизы установили, что уровень допустимого шума ночью в спальне пострадавшей составил 20 Дб при норме 18 дБА, в жилой комнате – 21,6Дб при норме в 20дБА.

Руководитель магазина с претензиями иска и проведенными замерами шума не согласилась, но других данных не представила. Суд частично удовлетворил иск, обязав ответчика устранить нарушения в течение 10 дней. В случае просрочки магазин обязан выплачивать истцу по 500 руб. ежедневно до устранения нарушений. Также по решению суда руководитель магазина обязан выплатить пострадавшей 50 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда истцу.

Решение было обжаловано в Свердловском областном суде, но суд оставил его без изменений.

Раннее Кировский районный суд обязал жителей квартиры на ул. Высоцкого поменять ламинат из-за шума от соседки снизу. Виновные также должны компенсировать судебные расходы истцу в размере 112 тыс. руб.

Валерия Шестопалова

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