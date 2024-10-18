Суд обязал жителей Екатеринбурга поменять полы из-за шума

Кировский районный суд обязал жителей квартиры в доме на ул. Высоцкого поменять ламинат из-за иска об излишнем шуме от их соседки снизу, сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда. После ремонта в их квартире возник «эффект барабана».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Жильцы сделали ремонт еще в 2014 году, заменив паркет на ламинат. При этом был изменен конструктив пола: вместо дощатого покрытия для выравнивания использовали фанеру. Из-за этого соседка снизу хорошо слышала вызываемый жильцами шум.

В 2023 году жительница квартиры обратилась в суд с иском к своим соседям. Она требовала обязать соседей установить шумоизоляцию в их квартире, которая соответствовала бы нормативам, взыскать судебную неустойку в ее пользу, компенсировать стоимость экспертизы в размере 72 тыс. руб., а также выплатить компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. руб.

Экспертиза установила, что норма шума для перекрытий действительно превышена. Суд частично удовлетворил исковые требования. В течение 30 дней жильцов обязали заменить фанеру на другое покрытие, компенсировать судебные расходы истцу в размере 112 тыс. руб. Если ремонт не выполнят в срок, то ответчики будут выплачивать неустойку в размере 100 руб. в день. Ответчик попытался обжаловать решение в вышестоящей инстанции, но она оставила его в силе.

Ранее в Ирбите (Свердловская область) с должника по алиментам взыскали более 3 млн руб. Он не перечислял деньги с 2011 года.

Анна Капустина