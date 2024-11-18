Метшин: «Результаты прошлой зимы при обильном снегопаде никого не устраивают»

Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что результаты уборочной компании прошлой зимы при обильном снегопаде никого не устроили. Об этом глава города рассказал на деловом понедельнике.

Ильсур Метшин рассказал, что городу не хватает мощностей дорожных предприятий, финансирования и работников.

«Четко должны понимать, уважаемые директора предприятий, что мы вам подставили плечо, но шею никто подставлять не собирается»,— заявил мэр столицы Татарстана.

Ильсур Метшин также рассказал, что спросил у каждого, готов ли он работать дальше.

«Если нет уверенности, мы подыщем вам на смену. Никто заявление не написал»,— сообщил глава Казани.

Мэр города призвал мобилизовать работу таким образом, чтобы справляться со снегопадами, чтобы «не доводить до кадровых решений». Ильсур Метшин выразил надежду, что с увеличившимся финансированием работа предприятий будет улучшена.

Ранее стало известно, что в 2025 году лимит финансирования улично-дорожного содержания города увеличится в 2 раза и составит почти 2,4 млрд руб.

Диана Соловьёва