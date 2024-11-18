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Коммерсантъ FM
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В Самарской области членов правительства будут проверять на полиграфе

В Самарской области с 1 января 2025 года членам регионального правительства предложат на регулярной основе, раз в полгода, проходить проверку на полиграфе. Такая мера будет применяться в случае возникновения конфликтных ситуаций, при подозрении в совершении коррупционных нарушений. Об этом заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на еженедельном оперативном совещании регионального правительства.

Вячеслав Федорищев

Вячеслав Федорищев

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Вячеслав Федорищев

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«С 1 января внедрить в правительство Самарской области систему "Полиграф" — средство оперативного и объективного получения информации. Полиграф применять в случае конфликтных ситуаций (когда появляется сигнал о той или иной коррупционной деятельности)»,— заявил Вячеслав Федорищев. Также глава региона отметил, что процедура будет проходить на добровольной основе, «никакой обязаловки».

Руфия Кутляева, Самара

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