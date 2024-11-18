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Магнитогорцу запретили зажигать плавильные печи без экологической оценки

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска удовлетворил иск прокурора к местному жителю, пытавшемуся запустить плавильные печи без соблюдения требований промышленной безопасности. Ему запретили использовать опасные производственные объекты в нежилом здании до проведения оценки воздействия на окружающую среду, сообщает прокуратура Челябинской области.

В июле и августе 2024 года в районе дома №6 проезда Кирпичный были зафиксированы выбросы загрязняющих веществ в воздух с превышением пределов допустимых значений. Это повлекло ухудшение самочувствия работников расположенного рядом предприятия ООО «Огнеупор», в том числе им пришлось обращаться за медицинской помощью. Выяснилось, что выбросы производили пять роторных плавильных печей. Их с июня пытался ввести в эксплуатацию местный житель. При этом он уклонялся от запуска объектов с соблюдением требований промышленной безопасности. Магнитогорский природоохранный прокурор обратился в суд. Ведомство требовало, чтобы использование печей без проведения оценки воздействия на окружающую среду признали незаконной и запретили их запускать до ее прохождения. Суд удовлетворил иск, исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

Виталина Ярховска

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