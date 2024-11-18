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Коммерсантъ FM
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Песков: Россия выступает за нормализацию ситуации в Абхазии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль выступает за нормализацию обстановки в Абхазии. На вопрос о том, могут ли протесты в Абхазии повлиять на отношения с Россией, пресс-секретарь подчеркнул, что диалог Москвы и Сухума — это «очень важный приоритет нашей внешней политики».

«Мы, конечно, выступаем за скорейшую нормализацию обстановки в республике и хотели бы, чтобы эта ситуация оставалась в абсолютно конституционном русле»,— сказал господин Песков во время пресс-кола.

В Абхазии на прошлой неделе прошли массовые протесты. 15 ноября демонстранты заняли правительственные здания и объявили о создании координационного совета по выходу из политического кризиса. 17 ноября оппозиция Абхазии заявила о планах создать временное правительство, если президент страны Аслан Бжания не уйдет в отставку. Господин Бжания заявил, что остается «избранным президентом» и назвал протест попыткой государственного переворота.

Подробнее о ситуации в республике — в материале «Ъ» «Абхазия рискует перевернуться».

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