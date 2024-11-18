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Больше тысячи машин эвакуировали в Сочи в октябре

В Сочи усилили работу по эвакуации транспорта, припаркованного с нарушениями. За октябрь на курорте забрали на спецстоянки больше 1 тыс. машин, сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Эвакуация транспорта, припаркованного с нарушениями ПДД, была усилена на курорте также во время высокого сезона. За лето на специализированные стоянки с улиц города были перемещены более тысячи транспортных средств, в том числе мопеды и мотоциклы. Такое же количество — 1072 транспортных средства — эвакуировано за октябрь. А за первую половину ноября — еще почти 400 автомобилей»,— рассказали в мэрии.

Замглавы города Вячеслав Бауэр отметил, что особое внимание при эвакуации уделяют маршрутам общественного транспорта. Также вице-мэр напомнил, что в Сочи создана сеть платного парковочного пространства на основных улицах города, она насчитывает около 2 тыс. машино-мест.

В мэрии предупредили, что, если машина припаркована с нарушениями и водителя нет рядом, инспекторы ГАИ задерживают автомобиль. Осуществляет эвакуацию МУП «Сочиавтотранс».

«Ъ-Сочи» писал, что парковку на курорте за полгода оплатили более 280 тыс. раз. Средняя загруженность парковочного пространства на курорте сегодня составляет 85%. Парковки есть на 32 улицах Сочи.

Вячеслав Рыжков

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