В Сочи раскрыли все убийства и разбои за 10 месяцев 2024 года

В УВД Сочи подвели итоги работы за январь—октябрь 2024 года. В городе уменьшилось количество тяжких преступлений против личности, грабежей и краж. Не зафиксировано ни одного случая применения огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Правоохранители раскрыли все убийства, разбои и случаи причинения тяжкого вреда здоровью. Улучшилась раскрываемость грабежей, краж и угонов. Вдвое снизился уровень бытовой преступности. Сократилось также число противоправных деяний, совершенных лицами, состоящими под административным надзором полиции.

Совместно с ФСБ полиция усилила борьбу с наркопреступностью. На 13% увеличилось число выявленных наркопреступлений, на 11% — фактов сбыта. Объем изъятых наркотиков вырос на 25% и составил около 30 кг. Ликвидированы три лаборатории по производству синтетических наркотиков.

На 12% увеличилось количество выявленных преступлений в сфере незаконной миграции, что составляет половину от всех подобных правонарушений в Краснодарском крае.

В структуре преступности 40% противоправных деяний совершается с использованием IT-технологий, преимущественно это дистанционные мошенничества. По данным полиции, 90% пострадавших знали о схемах обмана, но все равно стали жертвами злоумышленников.

Замглавы города Вадим Снегирев рассказал, что администрация Сочи активно взаимодействует с правоохранителями и участвует в профилактике преступности на курорте. В частности, в городе осуществляется реализация комплекса мероприятий по развитию автоматизированного программного комплекса «Безопасный город». Уже функционируют более 3,5 тыс. камер.

Вячеслав Рыжков