В Татарстане изъяли почти 3,4 тыс. пачек немаркированных сигарет

В Татарстане полицейские изъяли почти 3,4 тыс. пачек немаркированной табачной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

Сотрудники МВД установили, что в одном из магазинов Кукмора местный житель реализует табачную продукцию без маркировки. Всего полиция Кукморского района изъяла около 3,4 тыс. пачек сигарет.

Сейчас планируется экспертиза. По ее результатам примут процессуальное решение.

Ранее стало известно, что в Набережных Челнах изъяли более 2,8 тыс. литров спирта двойного назначения.

Диана Соловьёва