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В Челнах изъяли более 2,8 тыс. литров спиртосодержащей продукции

В Набережных Челнах в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь» изъяли более 2,8 тыс. литров спирта двойного назначения. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

Сотрудники МВД установили факт перевозки на автомобиле спиртосодержащей продукции двойного назначения жителем Челнов. В ходе осмотра машины полиция изъяла спирт в 111 коробках. В каждой коробке было по 40 и 50 флаконов.

Полицейские также установили, что еще один житель Набережных Челнов привозит местным жителям спиртосодержащую продукцию двойного назначения. Полиция изъяла 116 коробок с товарами.

После этого сотрудники МВД нашли складское помещение, где отгружали спиртосодержащую продукцию для сбыта в торговых точках Челнов. При осмотре помещения изъяли спирт в 469 коробках.

Общий объем изъятой спиртосодержащей продукции составил более 2,8 тыс. литров.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

Диана Соловьёва

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