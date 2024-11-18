В Челнах изъяли более 2,8 тыс. литров спиртосодержащей продукции
В Набережных Челнах в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь» изъяли более 2,8 тыс. литров спирта двойного назначения. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.
Сотрудники МВД установили факт перевозки на автомобиле спиртосодержащей продукции двойного назначения жителем Челнов. В ходе осмотра машины полиция изъяла спирт в 111 коробках. В каждой коробке было по 40 и 50 флаконов.
Полицейские также установили, что еще один житель Набережных Челнов привозит местным жителям спиртосодержащую продукцию двойного назначения. Полиция изъяла 116 коробок с товарами.
После этого сотрудники МВД нашли складское помещение, где отгружали спиртосодержащую продукцию для сбыта в торговых точках Челнов. При осмотре помещения изъяли спирт в 469 коробках.
Общий объем изъятой спиртосодержащей продукции составил более 2,8 тыс. литров.
Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.