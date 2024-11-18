На трассе Адлер – Красная Поляна изменится схема движения

Из-за дорожных работ на участке трассы А-149 Адлер – Красная Поляна изменится схема движения. Госкомпания «Автодор» приступила к реконструкции путепровода на 6 км федеральной трассы, сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГК «Автодор» Фото: пресс-служба ГК «Автодор»

«Работы ведутся в рамках строительства обхода Адлера. Путепровод расширят до двух полос движения, по одной в прямом и обратном направлении», – рассказали в «Автодоре».

На участке построят очистные и водоотводные сооружения, смонтируют освещение и шумозащитные экраны. Специалисты ведут обустройство мостовых конструкций. В скором времени дорожники снимут старое покрытие, приступят к подъему металлических балок.

В «Автодоре» уточнили, что сейчас дорога в Красную Поляну лежит через объездной маршрут – по скоростному шоссе. А обратно – в прежнем режиме. Все работы планируется закончить в 2025 году.

«Ъ-Сочи» писал, что разработчики трассы Джубга — Сочи работают над сокращением количества тоннелей. Также рассматривается возможность расширить проект и создать скоростную магистраль.

Вячеслав Рыжков