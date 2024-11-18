Apple сворачивает продажи переходника с Lightning на разъем 3,5 мм для наушников

Американская корпорация Apple прекратила продажи переходника с Lightning на аудиоразъем 3,5 мм в большинстве стран мира. Аксессуар пока еще можно купить в России, Дании, Франции, Норвегии, Финляндии и Швеции. Из продажи исчез также переходник с Lightning на VGA, ранее использовавшийся для подключения устройств Apple к внешним проекторам и мониторам.

Разъем Lighting был представлен в 2016 году для модели iPhone 7, у которой впервые не было входа 3,5 мм для наушников. Первые два года устройства поставлялись с переходником, однако с 2018 года он перестал входить в комплект с iPhone, так что пользователям приходилось приобретать его отдельно. В это же время компания активно продвигала беспроводные версии AirPods, а с iPhone 15 под давлением европейских регуляторов Apple ушла от разъема Lightning и перешла на стандарт USB-C.

Евгений Федуненко