Акции Samsung Electronics продолжают расти после объявления об обратном выкупе

Котировки акций южнокорейской корпорации Samsung Electronics на открытии сегодняшних торгов в Сеуле взлетели на 7,5%, сообщает агентство Bloomberg. Тем самым они продолжили активный рост, начавшийся в пятницу, 15 ноября, после объявления компанией о планах выкупа в течение года акций на $7,2 млрд.

Как следует из заявления Samsung Electronics, сделанного в пятницу, компания намерена выкупить 50,1 млн обычных акций и 6,9 млн привилегированных акций. Для корейской компании это первый обратный выкуп с 2017 года, и после объявления о нем акции компании выросли в цене на 7,2%.

По словам инвесторов, которых цитирует Bloomberg, готовящийся выкуп акций — показатель того, что руководство Samsung стремится остановить дальнейшее падение котировок компании. С начала года акции Samsung Electronics подешевели на 28% из-за опасений инвесторов, что компания отстает в освоении рынка ИИ.

Алена Миклашевская