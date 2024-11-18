Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Акции Samsung Electronics продолжают расти после объявления об обратном выкупе

Котировки акций южнокорейской корпорации Samsung Electronics на открытии сегодняшних торгов в Сеуле взлетели на 7,5%, сообщает агентство Bloomberg. Тем самым они продолжили активный рост, начавшийся в пятницу, 15 ноября, после объявления компанией о планах выкупа в течение года акций на $7,2 млрд.

Как следует из заявления Samsung Electronics, сделанного в пятницу, компания намерена выкупить 50,1 млн обычных акций и 6,9 млн привилегированных акций. Для корейской компании это первый обратный выкуп с 2017 года, и после объявления о нем акции компании выросли в цене на 7,2%.

По словам инвесторов, которых цитирует Bloomberg, готовящийся выкуп акций — показатель того, что руководство Samsung стремится остановить дальнейшее падение котировок компании. С начала года акции Samsung Electronics подешевели на 28% из-за опасений инвесторов, что компания отстает в освоении рынка ИИ.

Алена Миклашевская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...