После сообщений об угрозе терактов проведена эвакуация из двух пермских ТЦ

18 ноября поступили анонимные сообщения об угрозе совершения террористических актов в ТРЦ «Столица» и ТЦ «Колизей Атриум». Об этом сообщает министерство территориальной безопасности Пермского края. По данному факту правоохранительные органы проводят проверку. Как сообщает Минтербез, для обеспечения безопасности граждан были предприняты все необходимые меры безопасности. Ранее сообщалось, что в ТЦ «Колизей Атриум» прошла эвакуация посетителей и персонала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ