Цена литра бензина АИ-95 на заправках «Башнефти» достигла 56 рублей

ООО «Башнефть-розница» (принадлежит НК «Роснефть») в очередной раз обновило ценники на топливо. По данным сайта сети АЗС, неизменной осталась цена на бензин марки АИ-100.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Стоимость литра бензина АИ-95 и АИ «Евро 6» достигла 56 руб., подорожав за неделю на 25 коп. С 31 октября рост составил 40 коп.

Цена литра ATUM-95 и ATUM-95 «Евро 6» поднялась до 57,05 руб. (рост к прошлой неделе — 20 коп., к началу месяца — 40 коп.).

АИ-92 за неделю подорожал на 20 коп., теперь литр бензина этой марки продается за 52,4 руб. (рост к началу месяца — 35 коп.). На столько же выроста стоимость ATUM-92, который продается по цене 53,5 руб. за литр.

Зимнее дизельное топливо за неделю подорожало на 45 коп., с начала месяца — на 1 руб. 5 коп. Теперь оно стоит 65,7 руб. за литр.

На заправках ЛУКОЙЛа бензин марки «ЭКТО 100» за неделю подорожал на 40 коп., до 80,78 коп. Цена на литр «ЭКТО 95» составляет 58,75 руб. (недельный рост — 15 коп.), «Евро 95» — 58,3 руб. (недельный рост — 15 коп.). На те же 15 коп. повысилась цена на «ЭКТО 92», до 54,47 руб.

Дизельное топливо «ЭКТО» подорожало на 40 коп., до 67,11 руб. за литр.

Идэль Гумеров