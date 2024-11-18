Гидрометцентр объяснил, почему по всей России температура выше нормы
По всей России отмечаются «очень высокие температуры», заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он объяснил повышение температур переносом воздуха из Атлантики, а также глобальным потеплением, меняющим циркуляцию воздушных масс.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
По словам господина Вильфанда, на европейской территории страны температура превышает норму на четыре-пять градусов. Но когда атлантический воздух уходит за Урал, то «там же нормы совершенно другие», и возникает «колоссальная аномалия», рассказал метеоролог.
На востоке Уральского федерального округа температура превышает нормальные значения на 15–16 градусов. Ожидается, что в Якутии в будущем аномалии будут достигать 16–20 градусов, а на Урале и в Свердловской области температура зимой «будет около нулевой отметки», сообщил Роман Вильфанд.
Он добавил, что аналогичная ситуация сложилась в Тюменской и Курганской областях. В Челябинской области в течение предстоящей рабочей недели температура будет плюсовой, в Алтайском крае днем прогнозируется около нуля, такая же ситуация — в Томской и Новосибирской областях.
По прогнозу Росгидрометцентра, сегодня, 18 ноября, в Москве будет 3–5°C (в Подмосковье 0–5°C), облачно, небольшой дождь. 19 ноября температура в столице немного опустится — до 2–4°C (по области 0–5°C), местами также ожидаются небольшие осадки.
О последствиях изменения климата — в материале «Ъ» «Жар кости ломит».