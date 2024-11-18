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Коммерсантъ FM
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ВТБ повысил ставки по накопительным счетам в рублях до 24% годовых

Банк ВТБ (MOEX: VTBR) с 18 ноября повышает ставки по накопительным счетам в рублях на 1–3 п. п. Максимальная ставка составляет 24% годовых при начислении процентов на минимальный остаток, до 22% годовых — на ежедневный. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

С 15 ноября ВТБ повысил размер ставки по вкладам в рублях на 2,5 п. п. Максимальная ставка по таким вкладам в итоге тоже выросла до 24% годовых. Ставка для новых клиентов по вкладам на шесть месяцев была увеличена до 23,5%, на три месяца — до 22,5%.

Центробанк сообщал, что по итогам сентября ставки по депозитам юридических лиц обновили многолетние максимумы. Доходность по вкладам на сроки от одного до трех лет и от полугода до одного года составили 22,09% и 21,38% годовых соответственно, что стало максимумом с 2014 года.

Подробности — в материале «Ъ» «Компании разогрели ставки».

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