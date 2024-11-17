Свердловские спасатели продлили штормовое предупреждение из-за ветра до 18 м/с

Сотрудники МЧС Свердловской области продлили штормовое предупреждение до понедельника. По их данным, 18 ноября местами в регионе ожидается ветер с порывами до 18 м/с.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

МЧС рекомендовало закрыть в доме окна, не прятаться от ветра у стен зданий, избегать рекламных щитов и неустойчивых сооружений. «Не следует парковать автомобили рядом с деревьями и слабо закрепленными конструкциями»,— добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сотрудники МЧС выпустили штормовое предупреждение на 17 ноября. В воскресенье местами в регионе ожидаются порывы ветра до 20 м/с.

Виталий Красиков