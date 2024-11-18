Результаты деятельности частных МФК за девять месяцев 2024 года

|
|Название
|Процентные доходы (млрд руб.)
|Изменение за год (%)
|Чистые процентные доходы (млрд руб.)
|Чистая прибыль / убыток (млрд руб.)
|Изменение за год (%)
|«Займер»
|14,61
|-4,4
|8,83
|3,09
|-38,4
|«Мани Мен»
|12,38
|-10,0
|4,08
|1,54
|-15,5
|«Вэббанкир»
|8,57
|41,1
|2,54
|0,73
|80,1
|«ОТП Финанс»
|7,02
|20,2
|3,32
|2,38
|-13,4
|«Лайм-Займ»
|6,70
|9,9
|1,64
|0,33
|-55,4
|«ЭйрЛоанс»
|6,55
|-40,0
|-2,69
|-2,04
|—
|«Джой Мани»
|6,22
|75,7
|0,11
|0,15
|-9,0
|«Быстроденьги»
|5,49
|60,7
|1,59
|0,52
|256,8
|«Мигкредит»
|5,42
|-0,2
|1,55
|0,41
|147,0
|«Саммит»
|5,13
|60,1
|1,78
|0,40
|329,0
|«Новое финансирование»
|4,96
|97,9
|1,66
|0,12
|46,5
|«Т-Финанс»
|4,86
|23,2
|3,11
|1,84
|-27,0
|«Займ Онлайн»
|4,68
|23,3
|0,14
|0,48
|-13,9
|ЦФП
|4,41
|-3,5
|1,45
|1,11
|-3,2
|«Займиго»
|2,42
|-6,0
|-0,07
|0,04
|-58,0
|«Кармани»
|2,32
|6,5
|1,39
|0,40
|-12,8
|«Экофинанс»
|1,82
|-11,3
|0,65
|-0,07
|—
|«Рево Технологии»
|1,82
|-6,8
|1,02
|0,17
|-76,6
|«Фордевинд»
|1,74
|73,6
|0,80
|0,45
|126,2
|«ЦФР Ваш инвестор»
|1,16
|33,7
|0,80
|0,19
|-9,8
|«Юпитер 6»
|1,07
|-5,5
|0,96
|0,00
|-69,4
|«Пойдем»
|1,01
|11,0
|0,66
|0,24
|41,3
|«Мани Капитал»
|0,87
|40,0
|0,25
|0,07
|-22,6
|«Международный центр кредитования»
|0,76
|7,4
|0,57
|0,20
|22,2
|«ЭкспрессДеньги»
|0,71
|-8,9
|0,38
|0,09
|63,7
|«Кэшдрайв»
|0,65
|-8,3
|0,44
|0,01
|-83,4
|«Бро22»
|0,19
|162,7
|0,03
|0,00
|-72,4
|«Кэшмотор»
|0,18
|63,7
|0,13
|0,05
|147,9
|«Надежный инвестор»
|0,11
|-2,3
|0,05
|0,03
|-25,1
|«Альфа Финанс»
|0,10
|—
|-0,58
|-0,46
|—
|«Поток.Финанс»
|0,08
|89,3
|0,03
|0,02
|-424,8
|«АЭБ Партнер»
|0,07
|14,2
|0,05
|-0,00
|-172,3
|«Артфинанс»
|0,02
|—
|0,01
|0,02
|—