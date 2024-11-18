Результаты деятельности частных МФК за девять месяцев 2024 года

Название Процентные доходы (млрд руб.) Изменение за год (%) Чистые процентные доходы (млрд руб.) Чистая прибыль / убыток (млрд руб.) Изменение за год (%) «Займер» 14,61 -4,4 8,83 3,09 -38,4 «Мани Мен» 12,38 -10,0 4,08 1,54 -15,5 «Вэббанкир» 8,57 41,1 2,54 0,73 80,1 «ОТП Финанс» 7,02 20,2 3,32 2,38 -13,4 «Лайм-Займ» 6,70 9,9 1,64 0,33 -55,4 «ЭйрЛоанс» 6,55 -40,0 -2,69 -2,04 — «Джой Мани» 6,22 75,7 0,11 0,15 -9,0 «Быстроденьги» 5,49 60,7 1,59 0,52 256,8 «Мигкредит» 5,42 -0,2 1,55 0,41 147,0 «Саммит» 5,13 60,1 1,78 0,40 329,0 «Новое финансирование» 4,96 97,9 1,66 0,12 46,5 «Т-Финанс» 4,86 23,2 3,11 1,84 -27,0 «Займ Онлайн» 4,68 23,3 0,14 0,48 -13,9 ЦФП 4,41 -3,5 1,45 1,11 -3,2 «Займиго» 2,42 -6,0 -0,07 0,04 -58,0 «Кармани» 2,32 6,5 1,39 0,40 -12,8 «Экофинанс» 1,82 -11,3 0,65 -0,07 — «Рево Технологии» 1,82 -6,8 1,02 0,17 -76,6 «Фордевинд» 1,74 73,6 0,80 0,45 126,2 «ЦФР Ваш инвестор» 1,16 33,7 0,80 0,19 -9,8 «Юпитер 6» 1,07 -5,5 0,96 0,00 -69,4 «Пойдем» 1,01 11,0 0,66 0,24 41,3 «Мани Капитал» 0,87 40,0 0,25 0,07 -22,6 «Международный центр кредитования» 0,76 7,4 0,57 0,20 22,2 «ЭкспрессДеньги» 0,71 -8,9 0,38 0,09 63,7 «Кэшдрайв» 0,65 -8,3 0,44 0,01 -83,4 «Бро22» 0,19 162,7 0,03 0,00 -72,4 «Кэшмотор» 0,18 63,7 0,13 0,05 147,9 «Надежный инвестор» 0,11 -2,3 0,05 0,03 -25,1 «Альфа Финанс» 0,10 — -0,58 -0,46 — «Поток.Финанс» 0,08 89,3 0,03 0,02 -424,8 «АЭБ Партнер» 0,07 14,2 0,05 -0,00 -172,3 «Артфинанс» 0,02 — 0,01 0,02 —