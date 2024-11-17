Путин на следующей неделе продолжит встречи с лидерами думских фракций

Президент России Владимир Путин планирует продолжить встречи с лидерами думских фракций на следующей неделе, сообщила программа «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В графике главы государства также запланированы мероприятия, посвященные Дню работника налоговых органов и Дню работника транспортной отрасли.

Владимир Путин во вторник, 12 ноября, встретился с главой фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимиром Васильевым. 14 ноября президент встретился с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким.

Подробнее о встрече президента с Леонидом Слуцким — в материале «Ъ» «Между партией и наковальней».