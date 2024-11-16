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Свердловские спасатели выпустили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Сотрудники МЧС Свердловской области выпустили штормовое предупреждение на 17 ноября. По данным МЧС, в воскресенье местами в регионе ожидаются порывы ветра до 20 м/с.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В ведомстве рекомендовали избегать рекламных щитов и неустойчивых сооружений, не прятаться от ветра у стен зданий. «Также не следует парковать автомобили рядом с деревьями и слабо закрепленными конструкциями. Закрой в доме окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия»,— добавили в МЧС.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в Свердловской области днем 16 ноября температура воздуха составит -3...+2°. Потепление ожидается из-за атлантического циклона Pauline.

Виталий Красиков

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