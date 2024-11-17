В Свердловской области водители и пешеходы за неделю 9,9 тысяч раз нарушили ПДД

В Свердловской области за неделю с 4 по 10 ноября ГИБДД выявила 8,9 тыс. нарушений ПДД водителями, 1 тыс. — пешеходами. Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, 271 человека лишили водительских прав.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

«По материалам, поступившим с комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД, сотрудниками ЦАФАП госавтоинспекции региона вынесено 115 тыс. постановлений о наложении административного наказания»,— рассказали в ГИБДД.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в Свердловской области с начала 2024 года в ДТП погибло 276 человек. Из них 13 — дети.

Виталий Красиков