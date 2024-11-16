СКР возбудил уголовное дело о халатности после избиения школьника в Тюмени

Следователи СКР возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) после того, как 14-летний подросток избил сверстника в школе в Тюмени. Инцидент произошел 24 октября, сообщили в пресс-службе ведомства. Помимо этого, следователи начали проверку по признакам преступления по ст.116 УК РФ (побои).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В ходе проведения проверки и расследования указанного уголовного дела выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы. По итогам следствия будет дана надлежащая правовая оценка в том числе и действиям напавшего подростка»,— рассказали в СКР

Напомним, ранее следственный комитет России по Свердловской области возбудил уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство) в отношении 14-летнего подростка, который ударил девочку ногой в школе в Нижних Сергах.

Виталий Красиков