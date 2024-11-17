За сутки в Свердловской области произошло 22 техногенных пожара
В Свердловской области сотрудники МЧС потушили 22 техногенных пожара за сутки. Из них 10 возгораний произошли в жилом секторе, сообщили в пресс-службе МЧС.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Так, в селе Бутка горел частный дом на площади 176 кв. м. Спасатели потушили пожар за 1,5 часа. На ул. Чапаева в Арти загорелась кровля бани на площади 12 кв. м., ее потушили за восемь минут.
В Нижнем Тагиле на ул. Ивана Федорова сотрудники МЧС потушили пожар в частном нежилом доме на площади 144 кв. м., в поселке Большой Исток — в частном жилом доме на площади 80 кв. м.
Вчера, 16 ноября, «Ъ-Урал» сообщал, что в Свердловской области за сутки спасатели потушили девять техногенных пожаров. Из них четыре возгорания произошли в жилом секторе, погиб один человек.