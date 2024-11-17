Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

За сутки в Свердловской области произошло 22 техногенных пожара

В Свердловской области сотрудники МЧС потушили 22 техногенных пожара за сутки. Из них 10 возгораний произошли в жилом секторе, сообщили в пресс-службе МЧС.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Так, в селе Бутка горел частный дом на площади 176 кв. м. Спасатели потушили пожар за 1,5 часа. На ул. Чапаева в Арти загорелась кровля бани на площади 12 кв. м., ее потушили за восемь минут.

В Нижнем Тагиле на ул. Ивана Федорова сотрудники МЧС потушили пожар в частном нежилом доме на площади 144 кв. м., в поселке Большой Исток — в частном жилом доме на площади 80 кв. м.

Вчера, 16 ноября, «Ъ-Урал» сообщал, что в Свердловской области за сутки спасатели потушили девять техногенных пожаров. Из них четыре возгорания произошли в жилом секторе, погиб один человек.

Виталий Красиков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...