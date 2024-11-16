За сутки в Свердловской области ликвидировали девять техногенных пожаров

В Свердловской области за сутки сотрудники МЧС потушили девять техногенных пожаров. Из них четыре возгорания произошли в жилом секторе, погиб один человек, сообщили в пресс-службе МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Так, в поселке Зеленый Бор горел садовый дом на 70 кв. м. Пожар был потушен за два часа. В поселке Безречный горел мусор на несанкционированной свалке на площади 200 кв. м. На 170 км трассы Серов - Екатеринбург горел грузовой автомобиль. Площадь пожара составила 35 кв. м., спасатели потушили его за девять минут.

Напомним, ранее в свердловском поселке Первомайский на пилораме произошел пожар площадью 200 кв. м. Горели коробочные отходы.

Виталий Красиков