За сутки в Свердловской области ликвидировали девять техногенных пожаров
В Свердловской области за сутки сотрудники МЧС потушили девять техногенных пожаров. Из них четыре возгорания произошли в жилом секторе, погиб один человек, сообщили в пресс-службе МЧС.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Так, в поселке Зеленый Бор горел садовый дом на 70 кв. м. Пожар был потушен за два часа. В поселке Безречный горел мусор на несанкционированной свалке на площади 200 кв. м. На 170 км трассы Серов - Екатеринбург горел грузовой автомобиль. Площадь пожара составила 35 кв. м., спасатели потушили его за девять минут.
Напомним, ранее в свердловском поселке Первомайский на пилораме произошел пожар площадью 200 кв. м. Горели коробочные отходы.