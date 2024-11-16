В Саратовской области создадут единый реестр наркозависимых

Власти Саратовской области до 20 ноября запустят единый реестр наркозависимых, следует из постановления, подписанного министром здравоохранения региона Владимиром Дудаковым. В реестр будут вноситься граждане, которые по решению суда обязаны пройти лечение от наркотической зависимости.

Из документа, опубликованного на сайте правительства региона, следует, что в реестр будут также внесены граждане, которые должны пройти проверку на наркотики, профилактику, медицинскую или социальную реабилитацию. В документе будут указываться ФИО, дата рождения, адрес, информация о медицинском диагнозе по МКБ-10, статья дела, рассматриваемого судом, а также дата и номер решения суда. Реестр также будет содержать информацию о том, какое лечение назначено гражданину — диагностика, амбулаторное, стационарное или реабилитация.

Реестр создадут на базе областной клинической психиатрической больницы Святой Софии. Данные в нем будут обновляться каждый месяц. Создание реестра поручено первому заместителю регионального министра здравоохранения Елене Степченковой.

В разговоре с RTVI замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов назвал решение властей региона «техническим». По его словам, единый реестр наркозависимых уже и так фактически существует — такие люди состоят на учете в наркодиспансере и проходят лечение по желанию. Господин Леонов при этом отметил, что лечение от наркозависимости по решению суда — это «немного другая» ситуация. Депутат считает, что власти Саратовской области создают реестр «для удобства, чтобы выстраивать, например, стратегию реабилитации» в отношении лиц с зависимостью.

В августе 2024 года на учете в медучреждениях Саратовской области состояло 1976 человек с наркотической зависимостью. В материалах правительства Саратовской области говорится, что по итогам 2023 года ситуация с наркозависимостью в регионе оценивается как «нейтральная». При этом уровень вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков по сравнению с 2021 годом вырос более чем в два раза (с 14,6 до 33,6). В областном центре этот критерий имеет максимальный уровень в 100 баллов.