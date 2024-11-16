В Свердловской области потеплеет до +2 градусов из-за циклона Pauline

В Свердловской области днем 16 ноября температура воздуха составит -3...+2°. Как сообщил в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» синоптик Алексей Пулин, потепление ожидается из-за атлантического циклона Pauline.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«В результате тепло из Атлантики распространяется не только на территорию европейской части страны, но и на Урал. Днем 16 ноября в Свердловской области вновь ожидаются слабые оттепели, правда, сопровождаемые ощутимым юго-западным ветром и небольшим снегом»,— рассказал он.

В Екатеринбурге температура воздуха днем составит -1..+1°, ночью — -2..-4°. Будет облачно, возможен небольшой снег, ветер юго-западный с порывами 4-9 м/с.

Виталий Красиков