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Свердловский сенатор Высокинский: нужно вернуть памятник Дзержинскому и госплан

Сенатор от Свердловской области и экс-мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что для развития российской экономики необходимо вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве и госплан. Об этом он рассказал на форуме «Города России», передает портал E1.ru.

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Александр Высокинский

Александр Высокинский

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Наталья Зубаревич

Наталья Зубаревич

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

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Александр Высокинский

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Наталья Зубаревич

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

«Пока не вернем Феликса Эдмундовича (Дзержинского— «Ъ-Урал») на Лубянку, и пока не вернем госплан, толку в экономике не будет»,— сказал он. По словам господина Высокинского, в России с импортозамещением «все плохо», из-за чего нужно «четкое понимание госзаказов» и уход от конкуренции городов.

Экономист Наталья Зубаревич ответила, что для стратегического планирования стране нужно видение будущего. «У нас с этим как? Все несколько замолчали, да? Стратегия — это когда ты говоришь: я хочу туда. И прописываешь, как ты к этому будешь двигаться. Давайте начнем с общества. Будет видение будущего, тогда будет стратегия»,— сказала она на форуме.

В прошлом году на том же форуме Александр Высокинский упрекнул недовольных тарифами ЖКХ екатеринбуржцев в жадности. «Екатеринбуржцы готовы по 20 тыс. руб. в месяц тратить на свои машины, но не хотят на 400 руб. больше платить за воду»,— сказал он.

Напомним, памятник основателю и первому председателю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликсу Дзержинскому был открыт на Лубянской площади 20 декабря 1958 года, демонтирован в 1991 году. Монумент был вывезен на Крымскую набережную, сейчас он находится в столичном парке «Музеон».

Виталий Красиков

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