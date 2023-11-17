Сенатор Высокинский упрекнул недовольных тарифами ЖКХ екатеринбуржцев в жадности

Сенатор от Свердловской области Александр Высокинский упрекнул недовольных тарифами ЖКХ екатеринбуржцев в жадности. Об этом он сказал на форуме «Города России», сообщил «ФедералПресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Высокинский на форуме "Города России"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Александр Высокинский на форуме "Города России"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Екатеринбуржцы готовы по 20 тыс. руб. в месяц тратить на свои машины, но не хотят на 400 руб. больше платить за воду», — цитирует издание господина Высокинского.

Кроме того, его возмутило соотношение тарифов на тепловую энергию и воду. Он отметил, что именно вода – главный показатель качества жизни.

Напомним, на форуме «Города России» Александр Высокинский высказался и о постройке наземного метро за 193 млрд руб. По его оценкам, 30–40% средств должен выделить федеральный бюджет. Однако он признался, что федеральные власти пока не готовы их выделить из-за недостаточного объема транспортного потока.

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Виталий Красиков

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