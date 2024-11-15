В Екатеринбурге неделю моды UF LAB планируют провести на заводах в 2025 году

Неделю моды UF LAB в Екатеринбурге планируют провести на «паре тройке промышленных площадок» в 2025 году, рассказал директор департамента промышленной и инвестиционной политики мэрии Евгений Копелян на полях форума «Города России». «Была бы интересная коллаборация, когда в цехе будет возможность представить разработки наших дизайнеров»,— пояснил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Директор департамента развития креативного предпринимательства Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Мария Ерофеева отметила, что показ планировали провести в том числе на территории ангара «Уральских авиалиний», однако «пока это все сложно воплощаемо».

Господин Копелян добавил, что неделю моды «вряд ли получится провести на оборонных предприятиях». «У нас есть и другие больше предприятия, где это возможно»,— сказал он.

Международная неделя моды проходила с 19 по 23 августа в рамках проекта U’Fashion на пяти площадках Екатеринбурга (Ельцин-центр, креативный кластер «Домна», «Синара Центр», Дворец молодежи) и Верхней Пышмы (Музейный комплекс). В UF LUB приняли участие 30 дизайнеров, 30 представителей торговых площадок, порядка 25 российских байеров и около 10 иностранных. Интерес к мероприятию проявили 15 стран, включая Белоруссию, Казахстан, ЮАР. По итогам недели моды уральские дизайнеры заключили контракты на сумму более 100 млн руб.

Организаторы проекта U'Fashion — министерство инвестиций и развития Свердловской области, администрация Екатеринбурга и СОФПП.

Подробнее о том, как прошла международная неделя моды UF LAB — в материале «Ъ-Урал» «Мир U’FASHION в Екатеринбурге».