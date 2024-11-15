Дизайнеры UF LAB заключили контракты на более 100 млн руб. по итогам недели моды

Дизайнеры международной недели моды UF LAB, которая проходила с 19 по 23 августа в рамках проекта U’Fashion в Екатеринбурге, заключили контракты на сумму более 100 млн руб. по итогам всех мероприятий. Об этом рассказал заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Тиханов на полях форума «Города России» в Екатеринбурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Тиханов отметил, что эффект от недели моды ощутили отели и кафе города. «Больше 20 млн руб. гости недели моды оставили в заведениях на территории Екатеринбурга. Всего аудитория проекта порядка 5 тыс. человек, не менее чем 500 человек — это гости из других регионов, которые дополнительно внесли свой вклад в экономику Свердловской области во время проведения мероприятия»,— пояснил он.

Евгений Тиханов добавил, что министерство ведет работу по проведению мероприятия в 2025 году. «Соответствующая задача поставлена губернатором региона»,— сказал он.

Международная неделя моды проходила на пяти площадках Екатеринбурга (Ельцин-центр, креативный кластер «Домна», «Синара Центр», Дворец молодежи) и Верхней Пышмы (Музейный комплекс). В UF LUB приняли участие 30 дизайнеров, 30 представителей торговых площадок, порядка 25 российских байеров и около 10 иностранных. Интерес к мероприятию проявили 15 стран, включая Белоруссию, Казахстан, ЮАР.

Организаторы проекта U'Fashion — министерство инвестиций и развития Свердловской области, администрация Екатеринбурга, Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП).

Подробнее о том, как прошла международная неделя моды UF LAB — в материале «Ъ-Урал» «Мир U’FASHION в Екатеринбурге».