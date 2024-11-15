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Кредитный портфель корпоративных клиентов ВТБ в Татарстане составил 337 млрд руб.

По состоянию на 1 ноября текущего года кредитный портфель корпоративных клиентов ВТБ в Татарстане составил 337 миллиардов рублей. Об этом на встрече с журналистами сообщила единый бизнес-лидер ВТБ и банка «Открытие» Марьям Давлетшина.

Блок среднего и малого бизнеса республики представлен кредитным портфелем в 120 миллиардов рублей. За последние 10 месяцев данный сегмент вырос на 15 миллиардов рублей, или на 34%.

Крупный инвестиционный бизнес продемонстрировал рост на 55%, увеличившись на 78 миллиардов рублей. В результате кредитный портфель крупного бизнеса достиг 217 миллиардов рублей.

Марьям Давлетшина отметила, что основным проектом группы банков в Татарстане стали вложения в ОЭЗ «Алабуга», составившие 56 миллиардов рублей, с установленным лимитом в 152,3 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры.

Пассивы на сегодняшний день составляют 170 миллиардов рублей для корпоративных инвестиционных клиентов, что на 8% больше, чем в начале года (рост на 13 миллиардов рублей).

В розничном бизнесе кредитный портфель составляет 262 миллиарда рублей, и с начала года он увеличился на 55 миллиардов рублей.

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