Для 75% уральских предприятий главным вызовом оказался дефицит кадров

Для большинства (75%) опрошенных Центробанком России предприятий Свердловской области главным вызовом оказалась нехватка кадров, а не высокая ключевая ставка (21%). Об этом на пресс-подходе сообщил замначальника Уральского ГУ Банка России Сергей Коровин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для большинства (75%) опрошенных Центробанком России предприятий Свердловской области главным вызовом оказалась нехватка кадров

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Для большинства (75%) опрошенных Центробанком России предприятий Свердловской области главным вызовом оказалась нехватка кадров

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По словам господина Коровина, во II квартале 2024 года ключевую ставку как фактор, ограничивающий инвестиционную деятельность, назвали 10% предприятий, а в III квартале их число возросло до 12%. «Есть информация о том, что отдельные проекты приостановлены на ранних стадиях реализации, либо сдвинуты на более длительные сроки. Но ярко выраженной отраслевой картины мы не наблюдаем. Скорее влияние ключевой ставки зависит от того, как выстроена экономика какого-то проекта и насколько высок уровень долговой нагрузки на том или ином предприятии»,— отметил господин Коровин.

Однако он добавил, что первой по значимости проблемой для предприятий является проблема нехватки кадров, второй — проблема, связанная с осуществлением экспортных и импортных поставок, третьей — сложности с платежами.

«При принятии решения о повышении ключевой ставки мы дали довольно жесткий сигнал, что допускаем ее увеличение на ближайшем заседании Совета директоров. Сейчас мы видим определенные признаки того, что может замедлиться кредитование юрлиц. Если эти признаки в будущем будут подтверждены, то мы эту информацию учтем при принятии решения по ключевой ставке в декабре. Но сейчас это решение не предопредлено»,— подчеркнул заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Михаила Белова.

Ранее директор Института стратегического развития и финансового анализа УрГЭУ Максим Марамыгин рассказал «Ъ-Урал» о том, какие компании могут пострадать от этого больше всего, почему крупнейшие банки повышают ставки по вкладам, и стоит ли ожидать повышения ключевой ставки до 23%.

Анастасия Таначева