«Давайте будем государственниками, давайте зажмем кредитование в экономике»

25 октября Банк России поднял ключевую ставку до 21%. Директор Института стратегического развития и финансового анализа УрГЭУ Максим Марамыгин рассказал «Ъ-Урал» о том, какие компании могут пострадать от этого больше всего, почему крупнейшие банки повышают ставки по вкладам, и стоит ли ожидать повышения ключевой ставки до 23%.



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О кредитах

Все зависит от того, о каком именно секторе уральской промышленности мы говорим. Если речь идет о военном секторе, то для него повышение ключевой ставки будет проблемно только в плане поставщиков, которые являются гражданскими предприятиями.

Для гражданского сектора экономики повышение ключевой ставки, мягко говоря, тяжело и губительно. Это можно включать реквием, потому что Банк России сказал, что в декабре готов поднять ключевую ставку до 23%.

Сейчас кредитование уже глубоко за 30% годовых. С таким кредитом ни одного инвестиционного проекта реализовать невозможно, потому что такой рентабельности просто нет. Нормальная рентабельность не может выдержать стоимость заемных ресурсов под 35-40% годовых. Поэтому для промышленности, которая не завязана на государственных деньгах и бюджетном финансировании, это смертельная ключевая ставка.

Если ее еще поднимут, то рост кредитных ставок продолжится. Когда банки кредитуют физлиц, ставки зафиксированы. По закону о потребительском кредитовании и о защите прав потребителей кредитор ухудшать условия не имеет права. Если человек взял ипотеку в 2020-2021 годах на 10 лет под 12% годовых, он так 12% годовых и платят.

Это абсурдная ситуация, когда ипотека под 12% годовых, а депозит — под 22%. Можно поместить параллельно с ипотекой деньги на депозит — больше заработаешь.

Когда кредитуются юрлица, по кредитам ставки плавающие. Всегда указывается, что ставка по кредиту, условно говоря, 22% при ключевой ставке 12%. Если ключевая ставка будет больше, соответственно, и ставка по кредиту будет больше.

После очередного повышения ключевой ставки люди новые кредиты не берут, а прежние обслуживаются по старым ставкам. Если речь идет о юрлицах, у них дорожает все: и новые кредиты, и уже взятые. Предприниматель, который взял кредит под 18% годовых, рассчитал рентабельность своего проекта, исходя из того, что цена заемных средств составляет 18%. А сейчас банк ему пересчитал эту ставку под 35%. Получается, что выросшими ставками вымыта вся прибыль в проекте, который даже еще не запущен.

По моим расчетам, до половины новых инвестпроектов, которые были реализованы с участием заемных средств, стали либо не рентабельными, либо имеют нулевую доходность.

О вкладах

Сейчас ставки по вкладам достигают 22-23%. На фондовом рынке по таким ставкам разместиться сложно, а он более рисковый и должен быть более дорогим и доходным. Но там нет такой доходности, потому что это безумие. Однако население может просто прийти в Сбербанк или ВТБ и положить средства на депозит под ставку 22%. С точки зрения здравого экономического смысла это совершенно идиотская ситуация.

В последнее время даже Сбербанк, который является безусловным лидером банковского рынка, поднимает ставки первым. Где логика? Это абсурд. Он должен поднимать ставки последним. Сейчас целый ряд малых банков, например, Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР), имеет ставки ниже, чем крупнейшие банки: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк. Нынешняя ситуация, с точки зрения экономики и развития банковских операций, — нонсенс.

По ощущениям, многие крупные банки принимают решение о росте ставок не потому, что хотят привлечь денежные ресурсы населения, а потому, что действуют по большой просьбе ЦБ. Банкам дополнительные деньги не нужны, потому что по таким ценам кредиты разместить крайне сложно. А люди не просто не забирают из банка деньги, они еще дополнительные несут. В этом году уже дополнительно принесли 10 трлн руб. в банки, до конца года еще 1 трлн руб. принесут. Объем депозитов вырос, а кредитование не растет. Вопрос: кому эти деньги и зачем? Очевидно, банки привлекают деньги на вклады по настойчивой рекомендации надзорного органа — Банка России.

О действиях ЦБ

Свои функции ЦБ выполняет, а то, что он при этом гробит промышленность, его не интересует, потому что за нее он не отвечает.

ЦБ должен реализовывать денежно-кредитную политику. О ней в законе сказано, что она должна способствовать росту благосостояния населения, увеличению занятости населения — а это поддержка промышленности, — и способствовать позитивному росту национального производства. И только потом начинается весь финансовый функционал, который приписан Банку России. Но у них такая вот очень своеобразная позиция. Отсюда все проблемы.

На начало года рост экономики в России составлял 4,6%, на начало октября — 2,6%. Вполне возможно, что к концу года показатель может упасть в два раза.

О прогнозе по инфляции

Инфляция — это как простуда: не лечишь, болеешь семь дней, лечишь — неделю. Да, сейчас она высокая. Но надо закончить специальную военную операцию (СВО) и после этого поджать немного экономику. Тогда огромных бюджетных вливаний в военную промышленность не будет.

Я понимаю, что инфляция — это плохо. Но давайте будем государственниками, давайте зажмем кредитование в экономике. Это можно сделать без ставок, а просто директивными методами ЦБ, запретив, например, беззалоговое кредитование, кредитование для заемщиков с невысоким уровнем кредитного рейтинга, ипотечное кредитование или сделав его, допустим, только с 40-50%-м взносом. Такими методами мы не убиваем систему, но ужесточаем ее. Действительно, это приведет к сокращению кредитования, но не к экономической смерти участников процесса. Банк России мог, но не пошел по этому пути, потому что это гораздо тяжелее. Это контроль, наезд и ссоры с банками.

Вероятность того, что ключевая ставка будет поднята еще, велика. Видя, как поступает Банк России, думаю, что ее могут поднять до 23% на декабрьском заседании Совета директоров. На ноябрьском заседании, наверное, не станут поднимать, потому что это совсем нож в спину. Тогда не половина проектов, которые сейчас в процессе реализации, а все 80% станут нерентабельными.