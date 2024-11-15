Юрий Слюсарь предложил изменения в закон о выплатах семьям погибших на СВО

Возможность для родственников погибших участников СВО отказаться от части выплат в пользу других членов семьи инициировал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Поправки в региональное законодательство рассмотрят до конца месяца, написал глава региона в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Слюсарь

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Юрий Слюсарь

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Поводом к изменениям послужила просьба матери погибшего военнослужащего Ольги Зубенко: согласно действующему законодательству, она не может получить положенные за смерть сына средства. Господин Слюсарь пообщался с ней во время встречи в ростовском филиале госфонда «Защитники Отечества», который занимается помощью участникам специальной военной операции и их семьям. Врио губернатора высоко оценил работу регионального отделения фонда.

О том, что происходит на 996-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Дмитрий Ковалевский, Ростов-на-Дону