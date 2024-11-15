В Заинске оштрафовали предприятие «Татнефти» за разлив нефтепродуктов

Заинская прокуратура привлекла к ответственности структурное подразделение ПАО «Татнефть» — нефтегазодобывающее управление «Елховнефть». Причиной стали нарушения природоохранного законодательства, связанные с разливом нефтепродуктов 19 августа 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.

В результате разлива был уничтожен плодородный слой почвы, а предприятие не уведомило надзорные органы о происшествии, что является нарушением закона. Ранее организация уже привлекалась к ответственности за аналогичное правонарушение.

Прокуратура возбудила два дела об административных правонарушениях. Юридическое лицо оштрафовано на 500 тысяч рублей за повторное необращение в уполномоченные органы, а должностное лицо — на 40 тысяч рублей за порчу земель.

В адрес руководства компании внесено представление, которое было удовлетворено, а нарушения устранены.

В октябре должностных лиц ПАО «Татнефть» привлекли к административной ответственности за разлив нефти в Азнакаевском, Альметьевском и Бугульминском районах Татарстана.

Анар Зейналов