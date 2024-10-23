Президентский санаторий в Сочи ищет поставщика сыров за 6,5 млн рублей

ФГБУ «Объединенный санаторий "Сочи"» Управления делами президент РФ ищет поставщика сыров за 6,5 млн руб. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В описании предмета закупки сказано, что учреждение ожидает поставки мягкого сыра, сыра гауда, голландского, пармезана, сулугуни, плавленого сыра, бурраты, брынзы, голубого с плесенью, камамбера, моцареллы, рикотты, творожного и ряда других наименований. Приводятся также характеристики.

К примеру, в документе указано, что мягкий сыр не должен иметь корки, поверхность ровная или морщинистая со следами прутьев, увлажненная, без ослизнения. Допускается наличие желтых пятен на поверхности. Вкус и запах чистый, допускается слегка кисловатый с выраженным вкусом и запахом пастеризации. Консистенция нежная, однородная, в меру плотная. Жировая фаза мягкого сыра должна содержать только молочный жир коровьего молока. Массовая доля жира должна составлять на менее 40%.

Всего в учреждении ожидают поставку почти 5 тыс. кг сыра. Стоимость контракта превышает 6,5 млн руб. Закупка размещена 22 октября. Окончание подачи заявок — 30 октября 2024 года.

Вячеслав Рыжков