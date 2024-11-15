Сочи вошел в топ направлений среди пассажиров из Волгограда и Астрахани

Сочи стал одним из самых востребованных направлений среди пассажиров из Волгограда и Астрахани в 2024 году. Об этом сообщают пресс-службы воздушных гаваней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Пассажиропоток по направлениям внутри России за январь-октябрь 2024 года значительно вырос. В астраханском аэропорту число пассажиров увеличилось на 7% по сравнению с тем же периодом 2023 года и составило 712,5 тыс. человек, из которых 635 тыс. летали по внутренним маршрутам. Волгоградский аэропорт обслужил 1,44 млн пассажиров, что на 9% выше прошлогоднего уровня, из них 1,3 млн путешествовали по России.

Сочи, наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Минеральными Водами и Уфой, вошел в список самых популярных внутренних направлений для жителей Астрахани. В Волгограде среди популярных направлений также отметили Сочи, Анталью, Стамбул и Екатеринбург.

«Ъ-Сочи» писал, что курорт также попал в топ популярных направлений среди пассажиров из Санкт-Петербурга и Красноярска. Востребованными направлениями для жителей культурной столицы также остаются Москва, Калининград, Екатеринбург.

Мария Удовик