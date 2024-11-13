Сочи вошел в топ направлений среди пассажиров из Санкт-Петербурга и Красноярска

Сочи вошел в топ востребованных направлений у путешественников, вылетающих из Санкт-Петербурга и Красноярска. Об этом сообщают пресс-службы аэропортов культурной столицы и центра Восточной Сибири.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

В октябре 2024 года Сочи вошел в число самых популярных направлений среди пассажиров аэропортов Санкт-Петербурга и Красноярска. По данным, озвученным пресс-службами воздушных гаваней, Сочи стабильно привлекает туристов как с юга России, так и из центральной и восточной частей страны. Наряду с Москвой, Калининградом и Екатеринбургом Сочи остается одним из лидеров по количеству пассажиров из Санкт-Петербурга. В Пулково, который по итогам 2023 года обслужил рекордные 20,4 млн человек и стал вторым по пассажиропотоку аэропортом России, пассажирский поток в этом году продолжает расти, и Сочи сохраняет свою популярность среди южных направлений.

По данным на октябрь, Сочи также оказался одним из самых востребованных внутренних направлений из Красноярска наряду с Москвой, Новосибирском и Санкт-Петербургом. За 10 месяцев 2024 года пассажиропоток красноярского аэропорта вырос на 15%, составив 3,6 млн человек, и прогнозируется, что до конца года этот показатель превысит 4 млн пассажиров.

Мария Удовик