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Около 5 тысяч деревьев, кустарников и пальм высадили в Сочи с начала года

С начала 2024 года в Сочи высадили порядка 5 тыс. растений. В рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды» город продолжает работы по озеленению, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В этом году в Сочи высадили порядка 5 тыс. деревьев, кустарников и пальм. В рамках реализации программы «Охрана окружающей среды» на этой неделе в районе парка имени Фрунзе высадили 33 саженца пальм вида Бутия головчатая.

С начала 2024 года в Сочи высадили около 730 пальм различных видов. Более 800 деревьев и около 3,5 тыс. кустарников высадили в рамках экологических акций.

«Ъ-Сочи» писал, что в Лазаревском районе планируют высадить более 200 деревьев и кустарников. Изменения произойдут на улицах Калараша и Победы, а также набережной реки Псезуапсе.

Мария Удовик

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