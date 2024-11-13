Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Лазаревском районе Сочи высадят более 200 деревьев и кустарников

На улицах и набережной Лазаревского района Сочи высадят более 200 деревьев и кустарников. Озеленение затронет улицы Калараша и Победы, сообщил глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин

Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин

В рамках программы благоустройства в самом протяженном районе Сочи — Лазаревском — высадят более двухсот новых деревьев и кустарников. Эти изменения также коснутся обновленной набережной реки Псезуапсе.

Особое внимание уделят качеству ухода за высаженными растениями. В «зеленые» контракты с подрядчиками по всему городу прописали требования по надлежащему уходу за растениями.

Мария Удовик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...