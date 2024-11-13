В Лазаревском районе Сочи высадят более 200 деревьев и кустарников

На улицах и набережной Лазаревского района Сочи высадят более 200 деревьев и кустарников. Озеленение затронет улицы Калараша и Победы, сообщил глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин

В рамках программы благоустройства в самом протяженном районе Сочи — Лазаревском — высадят более двухсот новых деревьев и кустарников. Эти изменения также коснутся обновленной набережной реки Псезуапсе.

Особое внимание уделят качеству ухода за высаженными растениями. В «зеленые» контракты с подрядчиками по всему городу прописали требования по надлежащему уходу за растениями.

Мария Удовик