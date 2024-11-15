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В Сочи и Сириусе объявили штормовое предупреждение о смерчах

На участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем. В Сочи и Сириусе объявили штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Опасность формирования смерчей над морем на курорте и федеральной территории существует до конца 15 ноября. Предупреждение также действует в течение суток 16 ноября. По поручению мэра Сочи Андрея Прошунина городские службы работают в усиленном режиме, уточнили в пресс-службе администрации курорта.

МЧС рекомендует местным жителям и гостям курорта в этот период избегать выхода на море. Обеспечьте безопасность вашего жилья, закрыв окна и двери. Подготовьте аварийный комплект с запасами еды, воды и медикаментов. Обращайте внимание на сигналы тревоги и следуйте указаниям местных властей.

Мария Удовик

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