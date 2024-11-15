На выходных в Свердловской области сохранятся температуры около 0°

В Свердловской области на выходных и в начале следующей недели могут сохраниться температуры в районе, передает telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В пятницу в регион продолжит поступать воздух с запада благодаря циклону с центром над Баренцевым морем, днем ожидается -4°..+1°, преимущественно облачная погода с небольшим снегом. Вероятность слабых оттепелей днем наиболее высока на юго-востоке области. Такая погода может сохраниться до середины двадцатых чисел ноября, из-за чего температура воздуха на Среднем Урале продолжит оставаться выше нормы, приближаясь в дневное время к околонулевым отметкам.

В Екатеринбурге 15 ноября днем температура будет держаться на уровне 0°..-2°, облачно, небольшой снег, ветер западный, юго-западный, 4-9 м/с, порывы до 13 м/с. В субботу ночью -2°, днем 0°, в воскресенье — ночью -1°, днем +1°.

Следующая неделя также начнется с положительных температур. Ночью понедельника будет +1°, днем +3°, во вторник ночью ожидается 0°, днем +1°, в среду ночью до -2°, днем до 0°, в четверг — ночью -1°, днем +1°.

Ранее дороги в разных районах Свердловской области замело рыхлым снегом, высота покрова достигала 10 см. На его уборку 14 ноября было отправлено около 300 единиц техники.

Ирина Пичурина