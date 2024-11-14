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На дороги Свердловской области вышли около 300 единиц техники для уборки снега

В Свердловской области на уборку снега с региональных дорог вывели 291 единицу техники, сообщил департамент информационной политики региона. Для борьбы с наледью израсходовано свыше 3 тыс. куб. м пескосоляной смеси.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

По данным управления автомобильных дорог Свердловской области, на дорогах работали 187 комбинированных дорожных машин, 23 автомобиля с отвалом, 42 автогрейдера и 39 единиц прочей техники.

Ранее в Госавтоинспекции региона предупредили о большом количестве снега на дорогах, высота покрова достигает 10 см. Водителей призвали воздержаться от поездок, сотрудники ГИБДД переведены на усиленный режим работы.

Ирина Пичурина

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