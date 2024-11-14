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Свердловских водителей предупредили о большом количестве снега на дорогах

Дороги в разных районах Свердловской области замело рыхлым снегом, высота покрова достигает 10 см — это повышает риск возникновения аварий, предупредили в Госавтоинспекции региона.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Фото: ГИБДД Свердловской области

Сотрудники ГИБДД переведены на усиленный режим работы. «Рекомендуем водителям, по возможности, отложить поездки до наступления более благоприятных условий»,— сказано в сообщении Госавтоинспекции.

По данным Уральского гидрометцентра, сегодня, 14 ноября, температура днем будет на отметках -4..+1, пройдет небольшой, местами умеренный снег, ветер западный до 6-11 м/с. С 15 по 19 ноября местами выпадет небольшой снег.

Ирина Пичурина

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