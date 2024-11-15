Клаудио Раньери опять возглавил «Рому»

Клаудио Раньери в третий раз в карьере стал главным тренером «Ромы». Об этом сообщает пресс-служба итальянского футбольного клуба. Отмечается, что контракт рассчитан до конца текущего сезона, по окончании которого 73-летний Раньери перейдет на руководящую должность в клубе. Итальянский специалист возглавлял «Рому» с 2009 по 2011 год и в 2019 году. В период игровой карьеры выступал за команду из Рима в 1973–1974 годах, он является воспитанником клуба. Раньери стал третьим тренером «Ромы» в текущем сезоне, команда начала чемпионат под руководством Даниеле Де Росси, которого сменил хорват Иван Юрич.

Помимо «Ромы», Клаудио Раньери возглавлял ряд итальянских клубов, в числе которых «Наполи», «Фиорентина», «Ювентус», «Интер», «Парма», «Сампдория», испанские «Валенсия» и «Атлетико», английские «Челси», «Фулхем», «Уотфорд» и «Лестер», с которым в 2016 году стал чемпионом страны, французский «Нант», «Монако», а также сборную Греции. Итальянец привел «Валенсию» к победе в Кубке Испании и Суперкубке UEFA, с «Фиорентиной» выигрывал Кубок Италии и Суперкубок страны.

«Рома» после 12 туров набрала 13 очков и занимает 12-е место в таблице чемпионата Италии. В следующем матче команда из Рима 24 ноября на выезде сыграет с лидером турнира «Наполи».

ТАСС