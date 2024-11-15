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Коммерсантъ FM
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Михаил Мамиашвили — единственный кандидат на должность президента ФСБР

Действующий президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили будет переизбираться на пост главы организации на безальтернативной основе. Об этом сообщили в федерации по итогам исполкома организации, прошедшего в четверг.

«Сегодня состоялось заседание, на котором оргкомитет отчетно-выборной конференции, которая состоится 21 ноября, подвел итоги согласно протоколам региональных федераций по сбору информации, дедлайн которых был 7 ноября. Они провели свои конференции, выдвинули делегатов на конференцию и представили свои кандидатуры в руководящие органы ФСБР. Согласно этим заявкам, единственным кандидатом на пост президента ФСБР стал олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили, для исполкома ФСБР представлены 35 кандидатур. Согласно уставу федерации, войти в исполком сможет 31 человек»,— сообщили в федерации.

Михаил Мамиашвили возглавляет Федерацию спортивной борьбы России с 1997 года. Он является трехкратным чемпионом мира и Европы, олимпийским чемпионом 1988 года.

ТАСС

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