Программа «Время героев» откроет набор на второй поток обучения

Общественный совет президентской программы «Время героев» объявил о начале формирования второго потока обучения. По итогам заседания в совете также подвели итоги второго модуля первого потока, который завершился 5 ноября. Прием заявок для новых участников откроется 15 ноября и продлится до 15 января 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«По итогам отбора на первый поток программы у нас уже есть группа участников с хорошими оценками. Они успели подать заявку, но набор на поток был уже завершен. Они автоматически становятся участниками нового отбора. Все заявления, поданные весной этого года, мы засчитываем»,— сказал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко (цитата по сайту программы).

По его словам, во второй поток также попадут участники, которые весной подали заявки на участие, но тестирование по какой-то причине пройти не успели. Также есть группа участников, которые в момент набора на первый поток не обладали достаточными знаниями и квалификацией.

Программа «Время героев» стартовала по поручению президента Владимира Путина 27 мая текущего года. Ее цель — подготовить руководителей для органов власти и государственных корпораций из числа участников и ветеранов специальной военной операции. Для участия в первом потоке программы были отобраны заявки кандидатов, которые имеют наиболее релевантный управленческий опыт.

О назначении участников спецоперации на политические посты — в публикации «Ъ» «Надстоящий полковник».